Экс-замглавы Минпросвещения отключила все телефоны и пропала

Экс-замглавы Минпросвещения России Марина Ракова, которая стала фигурантом дела о мошенничестве, выключила телефон и не пришла на допрос. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Предположительно, Ракова скрывается от следствия, однако из страны она не выезжала. По данным агентства, в офисе и дома у бывшей чиновницы прошли обыски.

«Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась», — пояснил собеседник, добавив, что сейчас следствие разыскивает пропавшую Ракову.

Также агентство выяснило, что телефон человека, который может находиться вместе с экс-замминистра просвещения, был недоступен 30 сентября в течение всего дня.

Ранее стало известно, что по делу Раковой о крупном мошенничестве арестовали бывшего генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина и его бывшего заместителя Евгения Зака.

29 сентября сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Раковой может грозить до десяти лет тюрьмы по пункту 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), а также штраф на сумму до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.