По делу экс-замглавы Минпросвещения арестовали двух человек

По уголовному делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой арестовали двух человек: бывшего генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина и его бывшего заместителя Евгения Зака. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

Инкина и Зака подозревают в крупном мошенничестве, их отправили в СИЗО на два месяца, до 29 ноября.

Бондарева добавила, что также арестована юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС Кристина Крючкова, ранее занимавшая должность исполнительного директора «Шаники» — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН).

30 сентября стало известно, что сотрудники МВД России проводят проверку в «Шанинке» по ряду вопросов, связанных с делом Раковой.

Ранее сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет тюрьмы по пункту 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), а также штраф на сумму до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.