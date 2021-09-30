МВД пришло с проверкой в «Шанинку» по делу экс-замглавы Минпросвещения

Полиция начала проверку в «Шанинке» в связи с делом экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Сотрудники МВД России проводят проверку в «Шанинке» — Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН) — по ряду вопросов, связанных с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом в четверг, 30 сентября, со ссылкой на представителя вуза сообщает ТАСС.

По словам представителя «Шанинки», в настоящее время там совместно с полицией проводится проверка ряда вопросов, касающихся контрактов с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на исследовательскую деятельность. «МВШСЭН оказывает всестороннее содействие представителям МВД», — отметил представитель вуза.

30 сентября эксперты заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении экс-замглавы Минпросвещения Раковой связано с ее деятельностью в образовательной сфере.

Ранее сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет тюрьмы по пункту 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), а также штраф на сумму до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.