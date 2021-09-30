В Сбере назначат исполняющего обязанности Раковой на время следствия

Сбер: на время следствия один из сотрудников банка будет назначен и. о. Марины Раковой

На время проведения следствия один из сотрудников Сбера будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в Сбере заявили, что претензии правоохранительных органов к бывшему замглавы Минпросвещения Раковой не связаны с ее работой в Сбере. Женщину подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году.

Предполагается, что, находясь на посту замминистра, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего», однако позднее в них были найдены признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям».

Так, бывшей чиновнице может грозить до десяти лет тюрьмы по пункту 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), а также штраф на сумму до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.