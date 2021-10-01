Сбербанк пообещал оказывать содействие следствию по делу Раковой

Сбербанк содействует следствию и следит за уголовным делом Марины Раковой и ее коллег

В Сбербанке сообщили, что оказывают содействие следственным органам по уголовному делу бывшего замминистра просвещения РФ, а ныне вице-президента банка Марины Раковой и ее коллег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что банк следит за ходом событий по уголовному делу. Кроме того, там добавили, что дело в отношении Раковой никак не связано с ее работой в банке, «расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра».

1 октября следователи заочно предъявили обвинение в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой. Она объявлена в федеральный розыск. Следователь намерен добиваться ее заочного ареста, после чего Ракову объявят в международный розыск.

Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ей вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет тюрьмы по пункту 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).