Раскрыты подробности отъезда бывшей замглавы Минпросвещения из страны на Porsche

Бывшая заместительница главы Минпросвещения Марина Ракова, которая стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, якобы уехала из страны на Porsche Panamera сразу после обысков в ее коттедже. Такие подробности раскрыл телеканал РЕН.

По данным журналистов, Ракова уехала в сторону границы с Белоруссией в ночь с 29 на 30 сентября. Последний раз камеры зафиксировали ее автомобиль в 2:47 ночи на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь».

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативников сообщает, что Ракова планирует приехать на Украину. Уехать ей якобы помог ее близкий знакомый, бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования. Кроме того, издание отмечает, у спутника Раковой есть гражданство Украины и родственники, проживающие там.

Марине Раковой вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

1 октября следователи заочно предъявили Раковой обвинение в мошенничестве и объявили в федеральный розыск.