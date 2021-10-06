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В Москве арестован муж экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Муж экс-замминистра просвещения Артур Стеценко будет в СИЗО до 5 декабря
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Артур Стеценко (слева)
Артур Стеценко (слева)
Фото: пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Мужа бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, подозреваемого в хищении девяти миллионов рублей, отправили в СИЗО до 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Артура Стеценко.

Уголовное дело против него и Раковой возбуждено по заявлению руководства «Фонда новых форм развития образования» по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Отмечалось, что в 2017 году Ракова, занимая пост гендиректора фонда, фиктивно трудоустроила туда и своего супруга.

В течение двух лет он под видом зарплаты получил более девяти миллионов рублей. О задержании Стеценко стало известно 6 октября.

Ранее сообщалось, что бывшая заместительница министра просвещения Марина Ракова не признала вину. Бывшей чиновнице вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году.

1 октября следователи заочно предъявили ей обвинение в мошенничестве и объявили в федеральный розыск.

30 сентября эксперты заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении экс-замглавы Минпросвещения Раковой связано с ее деятельностью в образовательной сфере.

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