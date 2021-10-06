Мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой заподозрили в хищении миллионов рублей

МВД подозревает мужа бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой в хищении путем мошенничества девяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователь обратился в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении Артура Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело против него и Раковой было возбуждено по заявлению руководства «Фонд новых форм развития образования» по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным следствия, во время работы Раковой на посту гендиректора фонда туда фиктивно трудоустроили ее супруга. С 2017-го по 2019 год он получил в качестве зарплаты более девяти миллионов рублей.

О задержании Стеценко стало известно 6 октября. Ракова была доставлена в полицию Москвы, с ней проводятся следственные действия. Бывшей чиновнице вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. 1 октября следователи заочно предъявили ей обвинение в мошенничестве и объявили в федеральный розыск. Она отказалась признать свою вину.

30 сентября эксперты заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении экс-замглавы Минпросвещения Раковой связано с ее деятельностью в образовательной сфере.