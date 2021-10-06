Сбер сообщил об увольнении Раковой

Сбербанк сообщил, что Ракова уволена 4 октября в соответствии с трудовым законодательством

Бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова не является действующим сотрудником Сбера. Информацию ТАСС подтвердила пресс-служба кредитной организации.

Ракова была уволена 4 октября в соответствии с действующими нормами трудового законодательства, уточняет агентство.

6 октября стало известно, что Марина Ракова находится в полиции Москвы, с ней проводятся следственные действия.

Раковой вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. 1 октября следователи заочно предъявили ей обвинение в мошенничестве и объявили в федеральный розыск.

В Сбере ранее отмечали, что претензии правоохранительных органов к бывшему заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой не связаны с ее работой в Сбере.