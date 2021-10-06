Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова отказалась признать вину в мошенничестве

Бывшая заместительница министра просвещения Марина Ракова высказала свое отношение к вменяемому ей преступлению. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, фигурантка дела не признала вину в мошенничестве. На допросе в главном следственном управлении столичного главка МВД Ракова заявила о своей непричастности к преступлению.

По ее словам, невиновны также другие фигуранты дела, которые были арестованы московским судом. Речь идет о бывшем гендиректоре ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максиме Инкине и его бывшем заместителе Евгении Заке.

Ракова сама явилась в полицию, где и была задержана. Полицейские также задержали ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он тоже работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.

Бывшей чиновнице вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. 1 октября следователи заочно предъявили ей обвинение в мошенничестве и объявили в федеральный розыск.

30 сентября эксперты заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении экс-замглавы Минпросвещения Раковой связано с ее деятельностью в образовательной сфере.