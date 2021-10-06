Задержан гражданский муж экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Полицейские задержали в Москве Артура Стеценко, гражданского мужа бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, Стеценко был задержан в столице 4 октября. «Он также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова», — отметил собеседник агентства.

6 октября стало известно, что Ракова находится в полиции Москвы, с ней проводятся следственные действия. Бывшей чиновнице вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. 1 октября следователи заочно предъявили ей обвинение в мошенничестве и объявили в федеральный розыск.