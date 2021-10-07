Бывшую замминистра Ракову отправили в СИЗО на два месяца

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшей замминистра просвещения Марине Раковой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантку дела арестовали на два месяца, до 6 декабря. Ее отправят в СИЗО.

Ракова провела ночь в изоляторе временного содержания на Петровке. Ее посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которым она заявила, что сама пришла к следователю и не скрывалась. Чиновница не признает своей вины.

По версии следствия, в 2017 году Ракова, занимая пост гендиректора «Фонда новых форм развития образования», фиктивно трудоустроила туда супруга. В течение двух лет он получал зарплату, не выполняя трудовых обязательств. Ущерб составил девять миллионов рублей. Фигурантами дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению фонда, являются Марина Ракова и Артур Стеценко. Его Тверской суд 6 октября арестовал на два месяца. Экс-замминистра также вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. 1 октября следователи заочно предъявили Раковой обвинение в мошенничестве и объявили ее в федеральный розыск. Она была задержана 6 октября.