Бывшую замминистра Ракову поместили в ИВС

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова заявила, что следователи допрашивали ее до четырех утра

Бывшая заместительница главы Минпросвещения Марина Ракова допрашивалась следователями до четырех утра. Об этом она рассказала членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), пишет ТАСС.

Уже в пять утра после допроса ее поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Претензий к содержанию в ИВС она не имеет.

Ранее Ракова заявила, что сама пришла к следователю и не скрывалась от следствия.

1 октября сообщалось, что экс-замминистра якобы совершила побег из страны на Porsche Panamera сразу после обысков в ее коттедже. По данным СМИ, она уехала в сторону Белоруссии в ночь на 30 сентября. Последний раз камеры зафиксировали ее автомобиль в 2:47 ночи на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь».

Вместе с Раковой задержан ее гражданский муж Артур Стеценко. Его подозревают в хищении девяти миллионов рублей.

