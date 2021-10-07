Бывшую замминистра Ракову поместили в ИВС

Бывшая заместительница главы Минпросвещения Марина Ракова допрашивалась следователями до четырех утра. Об этом она рассказала членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), пишет ТАСС.
Уже в пять утра после допроса ее поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Претензий к содержанию в ИВС она не имеет.
Ранее Ракова заявила, что сама пришла к следователю и не скрывалась от следствия.
1 октября сообщалось, что экс-замминистра якобы совершила побег из страны на Porsche Panamera сразу после обысков в ее коттедже. По данным СМИ, она уехала в сторону Белоруссии в ночь на 30 сентября. Последний раз камеры зафиксировали ее автомобиль в 2:47 ночи на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь».
Вместе с Раковой задержан ее гражданский муж Артур Стеценко. Его подозревают в хищении девяти миллионов рублей.