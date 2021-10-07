Следствие попросило об аресте замминистра Раковой по делу о мошенничестве

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшей замминистра просвещения России Марины Раковой по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следователь просит арестовать чиновницу до 6 декабря. Заседание состоится после доставки обвиняемой в суд.

Ракова провела ночь в изоляторе временного содержания на Петровке. Ее посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которым она заявила, что сама пришла к следователю и не скрывалась. Чиновница не признает своей вины.

По версии следствия, в 2017 году Ракова, занимая пост гендиректора «Фонда новых форм развития образования», фиктивно трудоустроила туда и своего супруга. В течение двух лет он получал зарплату, не выполняя трудовых обязательств. Ущерб составил девять миллионов рублей. Фигурантами дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению фонда, являются Ракова и Стеценко. Его арестовал Тверской суд 6 октября на два месяца.