Ректора Шанинки задержали по подозрению в мошенничестве

Ректор Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергей Зуев задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Зуев был на допросе по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. В Шанинке заявили, что сотрудничают со следствием.

30 сентября сотрудники МВД приходили в вуз по ряду вопросов, касающихся контрактов с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на исследовательскую деятельность.

7 октября Тверской суд Москвы избрал Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря. Она не признает своей вины и отмечает, что сама пришла к следователю и не скрывалась.