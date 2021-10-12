В Шанинке заявили о сотрудничестве со полицией после сообщений о задержании ректора Зуева

В Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН) заявили, что сотрудничают со следствием. Так в Шанинке прокомментировали сообщения о задержании ректора вуза Сергея Зуева, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании ректора МВШСЭН Зуева по делу о мошенничестве в отношении бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. На данный момент он находится на допросе.

30 сентября стало известно о проведении проверки МВД в Шанинке по ряду вопросов, касающихся контрактов с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на исследовательскую деятельность. В вузе заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами.