В МВД раскрыли причину задержания ректора Шанинки

Ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева задержали по подозрению в хищении десятков миллионов рублей у «Фонда новых форм развития образования». Причины задержания ректора «Ленте.ру» раскрыли в пресс-центре МВД России.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о сумме в 21 миллион рублей. Зуева доставили на допрос в качестве подозреваемого и задержали. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Также в рамках расследования задержаны бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

О задержании ректора Зуева по подозрению в мошенничестве стало известно 12 октября. Отмечалось, что его допрашивали по делу Марины Раковой.

7 октября бывшего замминистра просвещения арестовали до 6 декабря. Ракова не признает своей вины и отмечает, что сама пришла к следователю и не скрывалась. Бывшей чиновнице вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, на сумму более 150 миллионов рублей.