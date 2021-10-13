Адвокат ректора Шанинки прокомментировал его домашний арест

Адвокат ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева Сергей Севрук прокомментировал в беседе с РИА Новости домашний арест своего подзащитного по подозрению в хищении 21 миллиона рублей. Он отметил, что удовлетворен решением Тверского суда Москвы.

«Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста по нынешним временам в России мы считаем большим достижением», — сказал юрист.

По его словам, Зуев отказался от госпитализации из-за обострения гипертонической болезни, он должен был отправиться в первую градскую больницу, но вместо этого поехал на допрос, который продлился более 12 часов. Севрук уточнил, что это заболевание входит в перечень, чтобы исключить меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Тверской суд Москвы выдал санкцию на домашний арест ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева. При этом суд отказался избрать меру пресечения, о которой ходатайствовал следователь, в виде заключения под стражу сроком до 7 декабря 2021 года.

Зуев отказался признать вину. В МВД пояснили, что его подозревают в мошенничестве со средствами «Фонда новых форм развития образования». По этому же уголовному делу проходят бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

