Прокуратура потребовала посадить ректора Шанинки в СИЗО вместо домашнего ареста

Прокуратура оспорила домашний арест ректора Шанинки Зуева и попросила отправить его в СИЗО

В Тверской суд Москвы поступило представление прокуратуры, которая просит посадить в СИЗО ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей из бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В апелляционном представлении столичная прокуратура оспаривает законность домашнего ареста, требуя отправить Зуева в СИЗО, удовлетворив тем самым ходатайство следователя о заключении его под стражу.

Решение об изменении меры пресечения будет принимать Мосгорсуд. Дата слушаний пока не назначена.

Ранее 19 октября стало известно, что следствие предъявило обвинение Зуеву в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Адвокат ректора Сергей Севрук указывал, что в деле фигурируют два контракта, заключенных в 2019 году общей стоимостью 50 миллионов рублей. Но в 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины. Он к этим деньгам не прикасался и не имеет к ним отношения, отметил защитник. Ректор не знаком с другой фигуранткой дела — бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

13 октября Тверской суд Москвы поместил под домашний арест Зуева, отказав следователю, который просил отправить ректора в СИЗО.