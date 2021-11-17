Следователи пришли с обысками к проректору РАНХиГС

В Москве следователи пришли с обысками к проректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Ивану Федотову и финансовому директору вуза Александру Ефремову. Об этом в среду, 17 ноября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным агентства, обыски проводятся в домах Федотова и Ефремова, следственные действия связаны с уголовным делом экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева по статье 159 (Мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Какой именно процессуальный статус имеют проректор и финансовый директор РАНХиГС — не уточняется.

9 ноября сообщалось, что Мосгорсуд отменил домашний арест ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева по требованию прокуратуры и отправил его в СИЗО. А 25 октября Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест бывшей замминистра просвещения России Марины Раковой.

Зуеву предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Раковой вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей.