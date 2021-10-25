Мосгорсуд отказался освободить бывшую замглавы Минпросвещения Ракову

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест бывшей замминистра просвещения России Марины Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, апелляционная инстанция признала законной избранную экс-чиновнице меру пресечения в виде заключения под стражей, отказавшись ее освободить.

7 октября Тверской суд Москвы арестовал Ракову на два месяца, до 6 декабря.

По версии следствия, в 2017 году Ракова занимала пост гендиректора «Фонда новых форм развития образования» и фиктивно трудоустроила там супруга. В течение двух лет он получал зарплату, не выполняя трудовых обязательств. Ущерб составил девять миллионов рублей. Также ей вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей.

Она не признает своей вины и отмечает, что сама пришла к следователю и не скрывалась.