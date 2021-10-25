Силовые структуры
 
Последние новости
Глава Роспотребнадзора отказалась считать нерабочие дни локдауном
Политолог объяснил желание Татарстана сохранить в России два поста президента
Создан новый эффективный препарат против смертельно опасной бактерии
Арестован фигурант дела о взрыве в пороховом цехе Рязанской области
Египтянам пообещали деньги за название для новой столицы
Германия после просьбы Украины по газу предложила подумать о водороде
Недовольные высокими тарифами ЖКХ украинцы прорвались в здание горгаза
Россиянина обрызгали из перцового баллончика за попытку погладить лошадь 
Смертельные бои чеченских боевиков с террористами ХТШ попали на видео
Новости партнеров

Мосгорсуд отказался освободить бывшую замглавы Минпросвещения Ракову

Мосгорсуд признал законным арест экс-замминистра Раковой по делу о мошенничестве
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест бывшей замминистра просвещения России Марины Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, апелляционная инстанция признала законной избранную экс-чиновнице меру пресечения в виде заключения под стражей, отказавшись ее освободить.

7 октября Тверской суд Москвы арестовал Ракову на два месяца, до 6 декабря.

По версии следствия, в 2017 году Ракова занимала пост гендиректора «Фонда новых форм развития образования» и фиктивно трудоустроила там супруга. В течение двух лет он получал зарплату, не выполняя трудовых обязательств. Ущерб составил девять миллионов рублей. Также ей вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей.

Она не признает своей вины и отмечает, что сама пришла к следователю и не скрывалась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Генпрокурора России попросили отозвать ходатайство об аресте ректора Шанинки
Находящегося под домашним арестом ректора Шанинки увезли в больницу
Бывшую замминистра Ракову отправили в СИЗО на два месяца
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
00:0623 октября

Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами

21:3122 октября

Россиянин умер от отека мозга после ночи в отделе полиции

20:5722 октября

Избивавший заключенных под музыку Rammstein российский майор получил срок

Силовые структуры00:0517 августа

Сибирский форсаж.

Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
20:1422 октября

Черногория дала политическое убежище хозяину «Черкизона» Исмаилову

20:0822 октября

В убийстве девочки в Ленинградской области 13 лет назад заподозрен сын судьи

19:3322 октября

Российского полицейского заподозрили в вооруженном ограблении аптеки

Силовые структуры00:0112 августа

«Они, говоря по-русски, борзеют»

Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
20:4722 октября

Россиянина осудили за бизнес на рабах для фермеров

18:3222 октября

Сотрудник российской колонии получил срок за пронос зашитых в ботинки телефонов

19:0722 октября

Похитившую 70 миллионов рублей сотрудницу российского банка осудили на 4,5 года

Россия
Путин поручил усилить контроль мер против COVID-19 в транспорте
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
Автомобиль влетел в здание у Московского зоопарка и попал на видео
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Путин поручил перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет
Партнерский материал
20 идей по развитию России: дороги без пьяных.
Как избавиться от нетрезвых водителей на дорогах страны
В России впервые отсудили миллион рублей за смерть пациента с COVID-19
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В России предложили поднять стоимость проезда по платным трассам
Цены на газ в Европе взлетели
Российский фондовый рынок открылся ростом
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Pet-friendly офисы Альфа-Банка появились в приложении Petset от билайна
ИТ в образовании.
Как освоить специальность с помощью цифровых платформ?
Все материалы
Силовые структуры
Адвокат бизнесмена Исмаилова объяснила закрытие уголовного дела в Швейцарии
Трое российских таксистов избили и ограбили пассажира
Российский полицейский угнал авто подозреваемого в обороте наркотиков
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Россиянке сломали нос на свидании с гражданином Турции в Екатеринбурге
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Участница откровенной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного извинилась
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
Эмигрировавшего из России журналиста заподозрили в оправдании нацизма
Россиянам показали секретную станцию московского метро
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Женщина обнаружила неприятную находку в доме возлюбленного и раскрыла его обман
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Неприличные позы Мадонны в мини-юбке на новом фото разочаровали ее фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Блогерша раскрыла простой способ очистить холодильник
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Девушка купила пуховик в интернете и расстроилась после примерки
50-летняя телеведущая снялась в мини-платье с дочерьми и удивила фанатов
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
Китайцы представили конкурента Rolls-Royce Cullinan
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Audi подняла цены на все автомобили в России, кроме электрокаров
Зимние шины: с шипами или без? Оба варианта хороши, если это MICHELIN
Будущий Mazda MX-5 пообещали не переводить на электричество
Посмотрите на эмблему Opel из пятисот машин, составленную в России
Владельцы Opel предприняли попытку установить рекорд
Индийский электрокар Ekonk научили охлаждать батарею «дыханием»
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы