Адвокат сообщил о попытках добиться перевода ректора Шанинки в СИЗО

Следователь назначил медкомиссию для решения вопроса о содержании ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Севрука.

По его словам, такое обследование может проводиться только для тех, кто уже содержится под стражей. При этом Зуев, по решению суда, содержится под домашним арестом.

«Его фактически принудительно госпитализировали в стационар», — заявил юрист журналистам. По его мнению, прокуратура, которая была против решения суда о домашнем аресте Зуева, таким образом пытается добиться разрешения на помещение ректора в СИЗО.

По данным Севрука, ФСИН перевела его подзащитного в 20-ю больницу, где расположено отделение для тяжелобольных заключенных.

Ранее, 22 октября, ректору Шанинки провели операцию на сердце после того, как медики выявили у него сужение одного из сосудов. Тогда отмечалось, что эта операция стала третьей для Зуева за последний год. Предыдущие проводились не на сердце.

19 октября ректору предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Севрук указывал, что в деле фигурируют два заключенных в 2019 году контракта общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины. Его защитник подчеркивает, что ректор Шанинки к этим деньгам не прикасался и не имеет к ним никакого отношения. Кроме того, он не знаком с другой фигуранткой дела, бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.