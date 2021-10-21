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Прокуроры пришли с проверкой в Шанинку

Пресс-служба Шанинки: сотрудники прокуратуры Москвы пришли с проверкой
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сотрудники столичной прокуратуры пришли с проверкой в Шанинку — Московскую высшую школы социальных и экономических наук (МВШСЭН). Об этом сообщает пресс-служба вуза, передает ТАСС.

В пресс-службе Шанинки пояснили, что проверка связана с «исполнением требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях». Кроме того, запрашиваются документы по факультету «Свободных искусств и наук».

Ранее стало известно, что ректору Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергею Зуеву проведут операцию на сердце. Супруга Зуева пояснила, что медики выявили у него сужение одного из сосудов. Будущая операция станет третьей за последний год, предыдущие проводились не на сердце.

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