Прокуроры пришли с проверкой в Шанинку

Сотрудники столичной прокуратуры пришли с проверкой в Шанинку — Московскую высшую школы социальных и экономических наук (МВШСЭН). Об этом сообщает пресс-служба вуза, передает ТАСС.

В пресс-службе Шанинки пояснили, что проверка связана с «исполнением требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях». Кроме того, запрашиваются документы по факультету «Свободных искусств и наук».

Ранее стало известно, что ректору Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергею Зуеву проведут операцию на сердце. Супруга Зуева пояснила, что медики выявили у него сужение одного из сосудов. Будущая операция станет третьей за последний год, предыдущие проводились не на сердце.