Ректору Шанинки проведут операцию на сердце

Ректору Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергею Зуеву проведут операцию на сердце. Об этом рассказала его жена Елизавета Фокина, передает РБК.

Супруга Зуева пояснила, что медики выявили у него сужение одного из сосудов. Будущая операция станет третьей за последний год, предыдущие проводились не на сердце.

Адвокат ректора Шанинки планирует добиваться сохранения судом меры пресечения Зуеву в виде домашнего ареста, пояснила Фокина.

20 октября Зуева на скорой помощи доставили в больницу с гипертоническим кризом. Накануне он плохо себя чувствовал из-за высокого давления. Оно поднялось, когда ректор был у следователя. Ему вызвали скорую помощь, но он отказался от госпитализации.

19 октября ректору предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Севрук указывал, что в деле фигурируют два заключенных в 2019 году контракта общей стоимостью 50 миллионов рублей. Но в 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины. Его защитник подчеркивает, что ректор Шанинки к этим деньгам не прикасался и не имеет к ним отношения. Кроме того, он не знаком с другой фигуранткой дела, бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

13 октября Тверской суд Москвы поместил под домашний арест Зуева, отказав следователю, который просил отправить ректора в СИЗО. Прокуратура оспорила эту меру пресечения, требуя ареста Зуева.