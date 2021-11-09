Ректора Шанинки отправили в СИЗО

Мосгорсуд отменил домашний арест ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева по требованию прокуратуры и отправил его в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

В конце октября адвокат Зуева Сергей Севрук рассказал о попытках прокуратуры добиться перевода его подзащитного в СИЗО. По его словам, следователь назначил медкомиссию для решения вопроса о содержании ректора — такое обследование может проводиться только для тех, кто уже содержится под стражей. «Его фактически принудительно госпитализировали в стационар», — заявил юрист.

19 октября Зуеву предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Севрук указывал, что в деле фигурируют два заключенных в 2019 году контракта общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины. Его защитник подчеркивает, что ректор Шанинки не имеет к этим деньгам никакого отношения. Кроме того, он не знаком с другой фигуранткой дела, бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

