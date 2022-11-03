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15:49, 3 ноября 2022Силовые структуры

Ректору Шанинки Зуеву заменили домашний арест на запрет определенных действий

Мосгорсуд заменил домашний арест на запрет определенных действий ректору Шанинки Зуеву

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Мосгорсуд заменил домашний арест на запрет определенных действий ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает ТАСС.

Также суд смягчил меру пресечения другим фигурантам дела о хищении денег, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года», — экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой и ее гражданскому супругу Артуру Стеценко, бывшим сотрудникам «Фонда новых форм развития образования» Евгению Заку и Максиму Инкину, исполнительному директору Шанинки Кристине Крючковой.

Они возместили ущерб в размере 65 миллионов рублей и признали вину в мошенничестве.

19 октября 2021 года Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Отмечалось, что в деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

В течение 11 месяцев Зуев не признавал вину в содеянном. Его защитник заявлял, что ректор «к этим деньгам не прикасался и не имеет к ним отношения». Однако 3 августа стало известно, что он дал признательные показания. За время пребывания в СИЗО, в котором ректор находился почти года, состояние его здоровья сильно ухудшилось.

В начале августа его перевели под домашний арест.

Елизавета Новикова
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