Ректору Шанинки Зуеву заменили домашний арест на запрет определенных действий

Мосгорсуд заменил домашний арест на запрет определенных действий ректору Шанинки Зуеву

Мосгорсуд заменил домашний арест на запрет определенных действий ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает ТАСС.

Также суд смягчил меру пресечения другим фигурантам дела о хищении денег, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года», — экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой и ее гражданскому супругу Артуру Стеценко, бывшим сотрудникам «Фонда новых форм развития образования» Евгению Заку и Максиму Инкину, исполнительному директору Шанинки Кристине Крючковой.

Они возместили ущерб в размере 65 миллионов рублей и признали вину в мошенничестве.

19 октября 2021 года Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Отмечалось, что в деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

В течение 11 месяцев Зуев не признавал вину в содеянном. Его защитник заявлял, что ректор «к этим деньгам не прикасался и не имеет к ним отношения». Однако 3 августа стало известно, что он дал признательные показания. За время пребывания в СИЗО, в котором ректор находился почти года, состояние его здоровья сильно ухудшилось.

В начале августа его перевели под домашний арест.