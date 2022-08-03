Ректор Шанинки Зуев признал вину по делу о мошенничестве и возместил ущерб

Ректор Шанинки Зуев признался в мошенничестве на 21 миллион рублей и возместил ущерб

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев дал признательные показания по делу о мошенничестве в особо крупном размере и возместил ущерб. Об этом в среду, 2 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о смягчении Зуеву меры пресечения с ареста на домашний арест.

19 октября Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Отмечалось, что в деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

В течение 11 месяцев Зуев не признавал вину в содеянном. Его защитник заявлял, что ректор «к этим деньгам не прикасался и не имеет к ним отношения». За время пребывания в СИЗО состояние здоровья Зуева сильно ухудшилось.

В деле проекта «Учитель года» также фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. У всех фигурантов, кроме признавшей вину Крючковой, мера пресечения — содержание под стражей.