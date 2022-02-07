Здоровье находящегося в СИЗО ректора Шанинки снова ухудшилось

Состояние здоровья ректора Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергея Зуева снова ухудшилось — если раньше ему было трудно ходить, то теперь не всегда получается даже встать с кровати. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александра Хуруджи.

По данным агентства, Сергей Зуев, обвиненный в мошенничестве, не всегда может встать с кровати. Отчасти это может быть из-за того, что ректор лишен контактов с семьей — ему не разрешают ни свидания, ни звонки.

По словам Хуруджи, в гражданскую больницу ректора не переводят, а пытаются оказать помощь в медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина». Но такое лечение неэффективно — невозможно в медсанчасти изолятора лечить тяжелейшие кардиологические, неврологические и сосудистые заболевания, требующие ежедневно сложной аппаратуры и профильных специалистов. В то же время УФСИН считает, что состояние здоровья Зуева — удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в какой-то момент Сергей Зуев в СИЗО с трудом передвигается даже с палкой. Его адвокат Сергей Севрук назвал состояние «напоминающим предынфарктное».

Ректора Шанинки поместили в медсанчасть СИЗО «Матросская Тишина» в ноябре 2021 года. Его обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».