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Здоровье ректора Шанинки Сергея Зуева серьезно ухудшилось в СИЗО

Ректор Шанинки Зуев с трудом передвигается в СИЗО, испытывает слабость и головокружение

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Здоровье ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева, который находится в СИЗО по делу о хищениях, серьезно ухудшилось — он с трудом передвигается даже с палкой. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает Znak.com

По данным издания, на днях Зуев не смог подняться на пятый этаж к врачу-невропатологу, ей пришлось прийти к нему в камеру лично. Ректор испытывает слабость и головокружение. По мнению адвоката Сергея Севрука, это напоминает предынфарктное состояние.

Также защитник отметил, что никаких процессуальных действий с Зуевым не проводится, следователь последний раз посещал его 28 декабря.

Ранее сообщалось, что ректора Шанинки поместили в медсанчасть СИЗО «Матросская Тишина». Его обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

Зуев не признает своей вины и заявляет, что не знаком с другой фигуранткой дела, бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

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Леонид Микуляк
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