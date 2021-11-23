Ректора Шанинки поместили в медсанчасть СИЗО

Ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева поместили в медсанчасть СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александра Хуруджи.

19 октября Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Отмечалось, что в деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины и заявляет, что не знаком с другой фигуранткой дела, бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

