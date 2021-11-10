Ректора Шанинки поместили в двухместную камеру СИЗО с телевизором

Ректора Шанинки, подозреваемого в хищениях более 27 миллионов рублей, поместили в двухместную камеру СИЗО с телевизором. Но ему не разрешили взять с собой личные вещи, среди которых был тонометр — об этом в среду, 10 ноября, сообщает RT на со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

По информации издания, Сергей Зуев был доставлен в СИЗО №7 в Москве накануне. Его поместили в двухместную камеру, в которой есть телевизор, но отсутствует холодильник. Сосед Зуева обвиняется по такой же статье, что и он сам — «Мошенничество».

Около двух недель назад Зуев перенес операцию на сердце. Утром 10 ноября он почувствовал повышенное давление, но измерить его не смог — конвой не позволил ему взять в камеру сумку с вещами, среди которых был тонометр.

Кроме того, арестованный остался без сменного белья, гигиенических принадлежностей, теплых вещей. После вмешательства ОНК администрация изолятора пообещала принять передачу для Зуева от его супруги.

Ранее ректор Шанинки был под домашним арестом, но Мосгорсуд посчитал, что у обвиняемого нет заболеваний, из-за которых тот не может находиться в изоляторе. Адвокат Зуева будет обжаловать перевод из-под домашнего ареста в СИЗО.

Зуева, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, обвиняют в хищении свыше 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета в рамках госконтрактов.