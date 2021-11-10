Российских военнослужащих приговорили к штрафам за попытки уехать в Сирию

На Сахалине более трех десятков военных осудили за взятки на командировку в Сирию

На Сахалине суд приговорил к штрафам более трех десятков военнослужащих, которые за взятки пытались уехать в командировку в Сирию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

Рядовым и сержантам за поездку пришлось отдать 20 тысяч рублей, а офицерам и прапорщикам — 30–40 тысяч рублей. Деньги военные перечисляли на карту или передавали наличными юристу Ивану Жаркову, работавшему в местных частях юрисконсультом. Он уверял, что может организовать командировку через знакомых в управлении кадров Восточного военного округа (ВВО).

За службу в Сирии военные получили бы статус ветерана боевых действий с ежемесячными пожизненными выплатами, дополнительным отпуском и повышенным денежным довольствием.

Однако в командировку никто из военнослужащих так и не уехал. Зато все участники схемы попали по суд. Жаркова, ранее уже судимого за такие же преступления, признали виновным в мошенничестве и приговорили к ограничению по военной службе на один год и шесть месяцев, а военных — к штрафам от 30 до 90 тысяч рублей за дачу взятки.