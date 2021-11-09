Сбивший сотрудника СОБР в Петербурге мошенник попал на видео

Показания мошенника, сбившего насмерть бойца СОБР во время задержания, попали на видео

В Санкт-Петербурге на видео попали показания 38-летнего подозреваемого в мошенничестве, задержанного после смертельного наезда на сотрудника СОБР. Кадры публикует РИА Новости.

На камеру мужчина рассказал, что задержан за «какие-то денежные махинации». По его словам, он не подозревал, что участвует в преступной деятельности. Еще одной причиной задержания мошенник назвал то, что он задавил бойца СОБР.

Вместе со злоумышленником были задержаны и его подельники, 53-летний мужчина и 43-летняя женщина.

По версии следствия, подозреваемые звонили пожилым людям, представлялись их родственниками, которые попали в ДТП, и просили деньги.

Как уточняет «Фонтанка», для доставки суммы в нужное место мошенники вызывали к своим жертвам такси.

9 ноября силовики провели спецоперацию по разным адресам, в том числе на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города. Пока одни сотрудники отправились в квартиру, где скрывался преступник, другие оставались на улице. Один из подозреваемых сидел в машине во дворе дома. Увидев росгвардейцев, преградивших ему путь, он сбил одного бойца и скрылся. От полученных ранений правоохранитель скончался на месте. Менее чем через час водителя задержали. Погибшего подполковника Евгения Захарова посмертно представят к награде за мужество.