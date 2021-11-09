Стали известны подробности спецоперации с погибшим в Петербурге сотрудником СОБР

Банда, при задержании которой в Санкт-Петербурге погиб подполковник полиции Евгений Захаров, в основном специализировалась на автоподставах. Подробности спецоперации «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудникам угрозыска удалось выйти на след крупной преступной группы. 9 ноября задержания подозреваемых прошли по разным адресам, в том числе на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города. Пока одни силовики отправились в квартиру, где скрывался преступник, другие оставались на улице.

По словам источника, в это же время в машине во дворе дома сидел один из главных подозреваемых. «Когда он увидел росгвардейцев, стал прорываться и сбил сотрудника СОБР, а затем скрылся», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

О происшествии стало известно 9 ноября. Преступник на Fiat Ducato переехал бойца СОБР, преградившего ему путь, и скрылся. От полученных ранений правоохранитель скончался на месте. Менее чем через час водителя задержали. Погибшего подполковника Захарова посмертно представят к награде за мужество.