Погибшего в ходе спецоперации сотрудника СОБР наградят

Росгвардия: погибшего в ходе спецоперации в Петербурге бойца СОБР наградят за мужество

Погибшего в Санкт-Петербурге во время спецоперации по задержанию телефонных мошенников сотрудника спецотряда быстрого реагирования (СОБР) представят к награде за мужество. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, рассматривается вопрос о награждении бойца за самоотверженность, которую он проявил при выполнении задачи.

Утром 9 ноября на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города прошла спецоперация при участии сотрудников Следственного комитета России, МВД и Росгвардии. Они задерживали подозреваемых в телефонном мошенничестве. Один из злоумышленников был за рулем автомобиля Fiat Ducato — он сбил и переехал бойца СОБР, преградившего ему путь. От полученных ранений силовик скончался на месте.

В городе был введен план «Перехват». Менее чем через час водителя задержали. Полицейские заблокировали его автомобиль на АЗС в Мурино Всеволожского района Ленинградской области.