МВД раскрыло подробности поимки сбившего насмерть бойца СОБР в Петербурге

Полицейские по горячим следам задержали предполагаемого виновника гибели сотрудника спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии во время спецоперации в Петербурге. Подробности поимки «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе реализации плана «Перехват», введенного после того, как водитель машины сбил и переехал бойца спецназа, подозреваемый был пойман менее чем через час после ЧП. Полицейские заблокировали автомобиль с преступником на АЗС в Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Водитель доставлен в полицию, его личность устанавливается.

Ранее 9 ноября сообщалось, что в Петербурге во время спецоперации по задержанию телефонных мошенников погиб сотрудник спецотряда быстрого реагирования (СОБР). ЧП произошло утром 9 ноября на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города. В спецоперации участвовали сотрудники Следственного комитета России, МВД и Росгвардии. Они проводили задержание подозреваемых в телефонном мошенничестве. Один из них находился за рулем автомобиля Fiat Ducato — он сбил и переехал бойца СОБР. От полученных ранений силовик скончался на месте. Преступник скрылся.

Телефонные мошенники занимались обманом граждан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, например, в ДТП.