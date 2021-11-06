Пассажир следовавшего из Москвы поезда обстрелял полицейского

Пассажир поезда Москва — Адлер закрылся в купе, а потом ранил полицейского

Пассажир поезда, следовавшего по маршруту из Москвы в Адлер, повел себя неадекватно и был задержан. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на станции Тула около 1:30 в субботу, 6 ноября. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили, что один из путешественников, житель Ставрополя 1977 года рождения, закрылся в купе.

Сотрудники правоохранительных органов пытались убедить его открыть дверь, однако он произвел выстрел из неустановленного оружия и ранил в руку полицейского. Медики оказали ему помощь.

В результате вагон был оцеплен, пассажиров эвакуировали, дебошир отказался добровольно покинуть купе и был задержан совместно с сотрудниками Росгвардии — его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

1 ноября сообщалось, что в Москве на станции метро «Выхино» нетрезвые молодые люди приставали к девушкам в вагоне электропоезда. Пассажиры пытались утихомирить дебоширов, им удалось выгнать дебоширов из поезда. Уточнялось, что никто из участников конфликта заявление в полицию не подавал.