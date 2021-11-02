РЖД вызвались помочь застрявшим в Нижнем Новгороде авиапассажирам

РЖД пустят больше «Ласточек», чтобы разгрузить аэропорт в Нижнем Новгороде

Российские железные дороги (РЖД) заявили о готовности пустить дополнительные скоростные поезда «Ласточка» для перевозки пассажиров авиарейсов, летевших в Москву, но приземлившихся Нижнем Новгороде из-за тумана, накрывшего столицу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Соответствующее решение приняло руководство Горьковской железной дороги (филиал РЖД) совместно с министерством транспорта и автодорог Нижегородской области. Сообщается, что дополнительные поезда будут назначены при необходимости по запросу международного аэропорта Чкалов.

Помимо этого, в РЖД также напомнили о возможности пассажиров использовать поезда, следующие из Нижнего Новгорода в Москву по обычному графику.

Ранее стало известно, что в московских аэропортах из-за тумана произошла массовая отмена и задержка более 177 рейсов. Во Внуково задержаны 47 самолетов, 4 отменены, в Шереметьево — 40 и 15 рейсов соответственно. В Домодедово известно об изменении времени вылета 56 рейсов, еще 15 были отменены.