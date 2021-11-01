Пьяные парни приставали к пассажиркам в московском метро и попали на видео

В Москве на станции метро «Выхино» нетрезвые молодые люди приставали к пассажиркам

В Москве на станции метро «Выхино» нетрезвые молодые люди приставали к девушкам в вагоне электропоезда и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

На записи видно, как пассажиры пытаются утихомирить нетрезвых парней. Им удалось выгнать дебоширов из поезда. Уточняется, что никто из участников конфликта заявление в полицию не подавал.

12 октября в вагоне электропоезда кавказцы проявили агрессию в отношении девушки. За нее заступились другие пассажиры. В ходе конфликта мужчины проявили неуважение к людям, применили насилие и высказали угрозы. Позже им предъявили обвинения.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». После того как россиянин заступился за девушку, возник конфликт с дракой. Позднее уточнялось, что всех участников избиения задержали, им также предъявили обвинения.

11 октября Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью. По его словам, россиянин показал решительность, которая позволила предотвратить более тяжкие последствия инцидента.