Избитого дагестанцами в метро россиянина выписали из больницы

Россиянина Романа Ковалева, которого дагестанцы избили в московском метро, выписали из больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале «360».

Он признался, что не жалеет о случившемся. Ковалев отметил, что при любых обстоятельствах вступился бы за девушку.

Находясь в больнице, парень получал большое количество сообщений со словами поддержки. Связывались с Романом и дагестанцы, которые писали ему «прости за наших».

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». После того как россиянин заступился за девушку, возник конфликт с дракой. Позднее уточнялось, что всех участников избиения задержали, им также предъявили обвинения.

11 октября Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью. По его словам, россиянин показал решительность, которая позволила предотвратить более тяжкие последствия инцидента.