Нурмагомедов объяснил шутку об избиении в метро

Нурмагомедов о шутке про избиение в метро: это был подкол

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к инциденту с избиением пассажира в московском метро. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что не один здравомыслящий человек не может поддерживать этот поступок. Спортсмен также объяснил, что его шутка об инциденте была «больше подколом».

13 октября Нурмагомедов в шуточной форме провел параллель между избиением пассажира метро Романа Ковалева и своим поединком с ирландцем Конором Макгрегором, прошедшим в октябре 2018 года. «А где моя медаль от [главы Следственного комитета России Александра] Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы», — написал спортсмен.

Ковалев был избит тремя уроженцами Дагестана после того, как вступился за девушку в московском метро. Злоумышленников задержали и возбудили против них уголовные дела. Пострадавший попал в больницу с переломами. Бастрыкин вручил пострадавшему медаль «Доблесть и отвага».