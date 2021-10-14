Макгрегор посмеялся над словами менеджера Нурмагомедова о дагестанцах

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил перепалку в Twitter с менеджером россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом. Их переписку приводит MMA Junkie, так как ее участники удалили сообщения.

Абдель-Азиз негативно отнесся к реакции Макгрегора на шутку дагестанца об избиении в московском метро. В ответ на это ирландец написал о ненависти к собеседнику и привел статью из Google о проценте близкородственных браков в Дагестане. Менеджер осудил бойца за оскорбление дагестанцев, назвав их одними из самых порядочных людей в мире.

Макгрегора удивило, что Абдель-Азиз разозлился на статью из Google. После чего менеджер перестал отвечать на слова спортсмена. «Снюхаемся позже, только смотри не загадь автобус», — посмеялся в итоге боец.

13 октября Нурмагомедов опубликовал фото Макгрегора после их поединка, сопроводив его подписью: «А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы». В ответ на это ирландец спросил Бастрыкина про медаль дагестанскому бойцу, «наложившему в штаны».

Шутка связана с избиением тремя дагестанцами вступившегося за девушку в московском метро Романа Ковалева. Злоумышленников задержали и возбудили против них три уголовных дела. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и орбиты глаза. Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

В октябре 2018 года Нурмагомедов досрочно победил Макгрегора, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец выпрыгнул из октагона и вступил в драку с секундантами соперника, а секунданты Нурмагомедова напали на ирландца.

