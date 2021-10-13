Макгрегор обратился к Бастрыкину после шутки Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter высказался о шутке россиянина Хабиба Нурмагомедова, который упомянул избиение пассажира в столичном метро тремя дагестанцами.

Спортсмен обратился с вопросом к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину. «Бастрыкин! Где медаль Хабибу, "наложившему в штаны"? Он заслуживает ее, как наложивший в штаны на десятом ряду», — написал он.

Ранее 13 октября Нурмагомедов опубликовал фото Макгрегора после их поединка, сопроводив его подписью: «А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

Пост связан с инцидентом, который произошел 4 октября. Тогда трое дагестанцев избили в метро вступившегося за девушку Романа Ковалева. Злоумышленников задержали. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и орбиты глаза. Против задержанных возбуждены три уголовных дела: о покушении на убийство, применении насилия в отношении представителя власти и хулиганстве. Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».