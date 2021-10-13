Тактаров нецензурно высказался о шутке Нурмагомедова об избиении в метро

Актер и бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров высказался о шутке бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который упомянул избиение москвича в столичном метро тремя дагестанцами. Его слова приводит Metaratings.

«Хабиб идет на *** , просто идет на ***», — нецензурно ответил Тактаров. Он попросил журналистов впредь не задавать ему вопросов о Нурмагомедове.

33-летний Нурмагомедов опубликовал фото Конора Макгрегора после их поединка, сопроводив его подписью: «А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

Пост связан с инцидентом, который произошел 4 октября. Тогда трое дагестанцев избили в метро вступившегося за девушку Романа Ковалева. Злоумышленников задержали. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и орбиты глаза. Против задержанных возбуждены три уголовных дела: о покушении на убийство, применении насилия в отношении представителя власти и хулиганстве. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Ковалеву.

6 октября 2018 года Нурмагомедов досрочно победил Макгрегора, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец выпрыгнул из октагона и вступил в драку с секундантами соперника, а секунданты Нурмагомедова напали на ирландца.