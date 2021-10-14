Российский боец UFC оправдал Нурмагомедова после его шутки об избиении в метро

Боец UFC Эмеев о шутке Нурмагомедова об избиении дагестанцами в метро: вижу только прикол

Российский боец смешанного стиля (MMA) Рамазан Эмеев высказался о шутке бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который упомянул избиение москвича в столичном метро тремя дагестанцами. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я вижу здесь только прикол, [боец ММА] Конор [Макгрегор] тоже ведь попал под замес. Мы все россияне, мы все патриоты, мы всегда вместе с Россией», — оправдал спортсмен Нурмагомедова после его шутки. Он добавил, что не стоит выделять избивших Романа Ковалева по национальному признаку.

13 октября Нурмагомедов связал в одной шутке избиение тремя дагестанцами Романа Ковалева и свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором, прошедший в октябре 2018 года. Он сопроводил свой пост подписью: «А где моя медаль от [главы Следственного комитета России Александра] Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

Шутка вызвала недовольство российских спортсменов и политиков. Например, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что «в здравом уме человек не будет выгораживать тех, кто вел себя как животные», а актер Олег Тактаров нецензурно высказался о Нурмагомедове.

Ковалев был избит тремя дагестанцами после того, как вступился за девушку в московском метро. Злоумышленников задержали и возбудили против них три уголовных дела. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и орбиты глаза. Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».