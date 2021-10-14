Махачев отреагировал на нецензурную брань Тактарова из-за шутки Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал нецензурную брань актера Олега Тактарова в адрес бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, пошутившего об избиении москвича в столичном метро тремя дагестанцами. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне только что прислали ссылку, что он вообще так не говорил, что его слова перевернули. Вообще, он славится своими высказываниями», — отреагировал спортсмен. Он подчеркнул, что осуждает избивших Романа Ковалева в московском метро дагестанцев. Махачев добавил, что в команде не обсуждали шутку Нурмагомедова, обратив внимание на то, что в словах бойцах не было политической подоплеки.

13 октября Нурмагомедов связал в одной шутке избиение Ковалева и свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором, прошедший в октябре 2018 года. Он сопроводил свой пост подписью: «А где моя медаль от [главы Следственного комитета России Александра] Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

После этого Тактаров нецензурно оскорбил бойца. «Хабиб идет на *** , просто идет на ***», — заявил он.

Ковалев был избит тремя дагестанцами после того, как вступился за девушку в московском метро. Злоумышленников задержали и возбудили против них три уголовных дела. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и орбиты глаза. Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».