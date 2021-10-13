Тактаров объяснил нецензурную брань в адрес Нурмагомедова после шутки бойца

Олег Тактаров после слов о Нурмагомедове: для меня перестала существовать одна нация

Актер и бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров в Instagram объяснил нецензурную брань в адрес бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, пошутившего об избиении москвича в столичном метро тремя дагестанцами.

«Я сказал журналистам: "Ребята, идите *****". А они туда добавили имя, начинающееся на «Х», и получилась приманка для идиотов. С сегодняшнего дня для меня одна нация перестала существовать. Опять затронули мою мать…» — заявил актер. Он добавил, что подвергся критике после слов о Нурмагомедове.

13 октября дагестанский боец опубликовал фото Конора Макгрегора после их поединка, сопроводив его подписью: «А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы». В ответ на это Тактаров нецензурно оскорбил бойца.

Пост Нурмагомедова связан с инцидентом, который произошел 4 октября. Тогда трое дагестанцев избили в метро вступившегося за девушку Романа Ковалева. Злоумышленников задержали. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и орбиты глаза. Против задержанных возбуждены три уголовных дела: о покушении на убийство, применении насилия в отношении представителя власти и хулиганстве. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Ковалеву.

