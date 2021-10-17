Избитый дагестанцами в метро россиянин рассказал о реабилитации

Избитый в московском метро Ковалев рассказал, что у него онемела левая часть лица

Избитый тремя дагестанцами в московском метро россиянин Роман Ковалев раскрыл подробности своей реабилитации после инцидента. О своем состоянии он рассказал в Instagram.

Ковалев отметил, что у него остаются проблемы с давлением после операции. Из-за этого его мучают головные боли, но, по его мнению, «это все на нервной почве» из-за обрушившегося на мужчину внимания.

«Левая часть лица немая, сказали что это нервная система, и в течение полугода все должно прийти в норму», — написал Ковалев. Он также поблагодарил медперсонал, который помогает ему в восстановлении, за профессионализм.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». После того как россиянин заступился за девушку, возник конфликт с дракой. Позднее уточнялось, что всех участников избиения задержали, им также предъявили обвинения.

11 октября Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью. По его словам, россиянин показал решительность, которая позволила предотвратить более тяжкие последствия инцидента.