Избитый тремя дагестанцами в метро россиянин отказался от их денег

Адвокат: избитый в московском метро Роман Ковалев не планирует брать деньги с нападавших

Избитый тремя дагестанцами в московском метро россиянин Роман Ковалев пока не намерен брать деньги с нападавших. Об этом сообщил адвокат молодого человека Евгений Корчаго в беседе с RT.

Юрист уже ознакомился с материалами дела и планирует начать работу над ходатайством. По его словам, реабилитация Ковалева может оказаться длительной и, скорее всего, ему потребуется дорогостоящее лечение. В исковых требованиях адвокат будет из этого исходить.

Пока же пострадавший россиянин «не хочет взыскивать с троих нападавших какие-то деньги». Однако адвокат избитого надеется его убедить не отказываться от компенсаций.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда московского метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам Романа, остальные пассажиры не помогли ему и убежали в другую часть вагона.

Участников избиения задержали. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и о применении насилия к представителям власти при задержании.