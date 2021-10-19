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Участники конфликта из-за девушки в московском метро предстанут перед судом

В Москве предстанут перед судом три дагестанца, устроивших конфликт в столичном метро
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Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

В Москве предстанут перед судом три уроженца Республики Дагестан в возрасте 27, 30 и 36 лет, устроившие конфликт в столичном метро и обвиняемые по статье 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц») УК РФ. Об этом во вторник, 19 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным надзорного ведомства, 12 октября в вагоне электропоезда обвиняемые проявили агрессию в отношении девушки. За нее заступились другие пассажиры. В ходе начавшего конфликта мужчины проявили неуважение к людям, применили насилие и высказывали угрозы.

В настоящее время все трое участников конфликта находятся под стражей, обвинительное заключение поступило в прокуратуру Московского метрополитена. После утверждения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

О конфликте стало известно 12 октября, когда в сети появился ролик, на котором было запечатлено, как молодой человек вступился за девушку, к которой приставала группа приезжих. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики». Там к ним подошли сотрудники службы безопасности метро.

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